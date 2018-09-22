La via per Symbaroum

Questo sito è stato creato da me medesimo, un master di Symbaroum, per spiegare agilmente ai miei amicici giocatori l’ABC del gioco. Tutto il resto sono fatti nostri. Ovviamente le informazioni possono essere utilizate da tutti e i contenuti scaricabili sono quelli che trovate gratuiti anche sul sito di GG studio e nel mare magnum di internet. Alcuni contenuti scaricabili che sono e saranno scaricabili sono stati redatti da me, potete usarli se ve ne frega qualcosa; se lo fate, trattateli con molta cura, mi raccomando.

Manuale Ufficiale

Ovviamente moltissime informazioni non ci sono, e dovrete acquistarvi i manuali (vi consiglio caldamente di acquistare manuali e quant’altro perché la veste grafica spacca veramente le ginocchia, [ovvero è fichissima], ma questo ambaradan è stato messo su per spiegare tramite delle veloci nozioni in pillole, in modo anche un po’ ironico, le basi del gioco anche a distanza, in modo che il master, una volta che i giocatori hanno scelto le preferenze, possa approfondire assieme a loro in maniera più specifica le varie scelte.

